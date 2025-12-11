"Добрий ранок" или "Доброго ранку": действительно ли одно приветствие не является правильным

Часто утром от своих родных, знакомых или коллег слышим приветствие "Добрий ранок". Другие же встречают нас словами "Доброго ранку".

Отдельные языковеды говорят, что одна из этих форм является неправильной. Поэтому 24 Канал рассказывает, как правильно надо здороваться утром.

"Доброе утро" или "Доброе утро"?

Известный учитель Александр Авраменко рассказал в "Сніданку з 1+1", что, здороваясь утром, надо использовать родительный падеж (чего?) – "Доброго ранку!". А днем и вечером – именительный (что?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!".

То есть – Доброго ранку, а не Добрий ранок. По его словам, такая языковая традиция.

Языковед Лариса Чемерис считает, что существуют такие правильные формы приветствия:

Доброго ранку!

Добрий день!

Добрий вечір!

По ее мнению, родительный падеж в выражениях "Доброго дня" или "Доброго вечора" не является свойственным для украинского языка. Эти фразы уместно употреблять только в пожеланиях – "Зичу доброго дня" или "Бажаю доброго вечора".

А редактор Ольга Васильева заявила, что все поздравления являются одновременно и пожеланиями. И добавила, что форма в родительном падеже стала нормативной в ХХ веке. Интересно и то, что формы Добрий ранок!" когда-то не было. Приветствовались только "Добридень!" и "Добривечір!".

В словаре Гринченко (1909) есть только "добривечір", "добридень" и "добридосвіток" (приветствие на рассвете).

В русско-украинском академическом словаре Крымского и Ефремова (1924 – 1933) есть "добридень", "добривечір", "добраніч", "на добраніч", а "доброго ранку" подано с пометкой "только у интеллигентов".

Ну а "Добрий ранок!", которое сейчас считают ошибочным, фиксируют в русско-украинском фразеологическом словаре 1927 года у Пидмогильного и Плужника: "Доброе утро!" там переводится только как "Добрий ранок!", а "Доброго ранку!" нет,

– говорит Васильева.

В русско-украинском словаре устойчивых выражений 1959 года Вирган, Пилинской подают обе формы: "Доброго ранку!; добрий ранок!".

Языковед также добавила: на форму "Добрий ранок!" встречаем и в произведениях классиков:

Добрий ранок, – відповіла вона на моє незграбне привітання, не підносячи голови. (У. Самчук);

Добрий ранок, тітко Ганно! – біля перелазу з'являється попова наймичка Мар'яна, її високі здивовані брови, і красиві вінчики вій, і ранково сині очі, i вогкі, напіврозкриті уста чаять у собі стільки молодечого завзяття і радості, що й мені, соньку, стає веселіше. (М. Стельмах);

Добрий ранок, – сказав я. – Бачу, що сьогодні я вас гризти не стану, бо, сподіваюся, буде ні за що. (М. Вінграновський);

Добрий ранок, братчики! – привіталися подорожні, стягуючи з голів вкриті інеєм шапки. (В. Малик).

По словам языковеда, приветственную формулу "Добрий ранок!" можно смело употреблять по аналогии с такими же в именительном падеже ("Добрий день!", и "Добрий вечір!");

Все три приветственные формулы в родительном падеже ("Доброго ранку!", "Доброго дня!", "Доброго вечора!") образованы без необходимости. И не надо писать, что "ДДобрий ранок / день / вечір" – это констатация факта. Все поздравления являются одновременно и пожеланиями: "Добрий ранок!" – "На добрий ранок!" (как "Добраніч!" сокращенное от "На добраніч!"),

– отмечает языковед.

