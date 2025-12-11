"Добрий ранок" чи "Доброго ранку": чи справді одне вітання не є правильним
- Частина мовознавців вважає, що, вітаючись вранці, треба казати "Доброго ранку", а не "Добрий ранок".
- Натомість редакторка Ольга Васильєва заявляє, що в українською можна казати і "Добрий ранок".
Часто вранці від своїх рідних, знайомих чи колег чуємо привітання "Добрий ранок". Інші ж зустрічають нас словами "Доброго ранку".
Окремі мовознавці кажуть, що одна з цих форм є неправильною. Тож 24 Канал розповідає, як правильно треба вітатися вранці.
Цікаво Не кажіть "подарок": як правильно українською
"Добрий ранок" чи "Доброго ранку"?
Відомий учитель Олександр Авраменко розповів у "Сніданку з 1+1", що, вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок (чого?) – "Доброго ранку!". А вдень і ввечері – називний (що?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!".
Тобто – Доброго ранку, а не Добрий ранок. За його словами, така мовна традиція.
Мовознавиця Лариса Чемерис вважає, що існують такі правильні форми вітання:
Доброго ранку!
Добрий день!
Добрий вечір!
На її думку, родовий відмінок у висловах "Доброго дня" чи "Доброго вечора" не є властивим для української мови. Ці фрази доречно вживати лише в побажаннях – "Зичу доброго дня" або "Бажаю доброго вечора".
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Натомість редакторка Ольга Васильєва заявила, що усі привітання є одночасно й побажаннями. І додала, що форма в родовому відмінку стала нормативною у ХХ столітті. Цікаво й те, що форми "Добрий ранок!" колись не було. Віталися тільки "Добридень!" і "Добривечір!".
У словнику Грінченка (1909) є тільки "добривечір", "добридень" і "добридосвіток" (привітання на світанку).
У російсько-українському академічному словнику Кримського і Єфремова (1924 – 1933) є "добридень", "добривечір", "добраніч", "на добраніч", а "доброго ранку" подано з приміткою "тільки в інтелігентів".
Ну а "Добрий ранок!", яке зараз вважають помилковим, фіксують в російсько-українському фразеологічному словнику 1927 року у Підмогильного і Плужника: "Доброе утро!" там перекладається тільки як "Добрий ранок!", а "Доброго ранку!" немає,
– каже Васильєва.
У російсько-українському словнику сталих виразів 1959 року Вирган, Пилинської подають обидві форми: "Доброго ранку!; добрий ранок!".
Мовознавиця також додала: на форму "Добрий ранок!" натрапляємо і у творах класиків:
Добрий ранок, – відповіла вона на моє незграбне привітання, не підносячи голови. (У. Самчук);
Добрий ранок, тітко Ганно! – біля перелазу з'являється попова наймичка Мар'яна, її високі здивовані брови, і красиві вінчики вій, і ранково сині очі, i вогкі, напіврозкриті уста чаять у собі стільки молодечого завзяття і радості, що й мені, соньку, стає веселіше. (М. Стельмах);
Добрий ранок, – сказав я. – Бачу, що сьогодні я вас гризти не стану, бо, сподіваюся, буде ні за що. (М. Вінграновський);
Добрий ранок, братчики! – привіталися подорожні, стягуючи з голів вкриті інеєм шапки. (В. Малик).
За словами мовознавиці, вітальну формулу "Добрий ранок!" можна сміливо вживати за аналогією до таких самих у називному відмінку ("Добрий день!", та "Добрий вечір!");
Усі три вітальні формули в родовому відмінку ("Доброго ранку!", "Доброго дня!", "Доброго вечора!") утворені без потреби. І не треба писати, що "Добрий ранок / день / вечір" – це констатація факту. Усі привітання є одночасно й побажаннями: "Добрий ранок!" – "На добрий ранок!" (як "Добраніч!" скорочене від "На добраніч!"),
– зазначає мовознавиця.
Зверніть увагу! Раніше у нашій антисуржиковій добірці ми розповідали детальніше, які слова треба забути, якщо ви вітаєтесь з іншими людьми. А також уточнили, які мовні покручі не вживати, якщо прощаєтесь. Про це ви можете дізнатися за посиланням.