"Долонити", "глибіти", "гетьманитися" – что означают эти уникальные украинские слова из произведений Стуса

В украинском языке скрываются тысячи слов, которые когда-то были привычными, а сегодня звучат почти как открытие. Почему они исчезли, что означали и могут ли они вернуться в нашу речь?

Рассказываем о словах, которые удивляют своей красотой и точностью, вместе с лингвисткой Алиной Острожской.

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Слышали ли вы эти украинские слова?

Иногда кажется, что в украинском языке уже нет слов, способных удивить. Но стоит заглянуть в словари – и найдешь настоящие языковые сокровища. Когда-то они были частью живой речи, а сейчас известны лишь немногим. Сегодня вспомним несколько почти забытых украинских слов, которые заслуживают вторую жизнь.

Долонити – прикасаться ладонями:

"...і долоні її долонять і пригублюють губи".

Глибіти – погружаться; ощущать глубину, достигать глубины:

"Глибій у радості, глибій в стражданні,

Звіряйсь на них, немов на пробнім камені..." .

Гетьманитися – возвышаться, показывать, что ты главный.

"..той віщий пагорб, на котрому горді гетьманяться дуби – наснився з ночі, аби розлуку близити мою".

Рознапрямкований – производное от "направление". Направленный в разные стороны.

"Рознапрямкований крокує розпач – у бознакуди із бозназвідки."

Самовтеча – свое бегство.

"О ті наломи ляку, ота зухвала згага самовтеч,

жага згоряння, спалення, авто-дафе."

Самосвіт – собственный мир:

"Як моторошно в самосвіті!

Як страшно і нестерпно як!"

Все эти слова вы встретите в произведениях Василия Стуса, даже существует "Словарь поэтического языка Василия Стуса", в котором собраны неологизмы из его произведений. Да и сам автор придумывал новые слова, которые передавали его мироощущение – "самособоюнаповнення", "кшталтування" та "квітування", "розлукостріча", "крайобраз", "білопіння", "вижиття".

У каждого слова есть своя история. Одни живут веками, другие постепенно выходят из употребления, а некоторые остаются лишь в литературе и творчестве и остаются не менее красивыми и меткими.

Какие слова вы включите в свой словарик?