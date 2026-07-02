"Долонити", "глибіти", "гетьманитися" – что означают эти уникальные украинские слова из произведений Стуса
В украинском языке скрываются тысячи слов, которые когда-то были привычными, а сегодня звучат почти как открытие. Почему они исчезли, что означали и могут ли они вернуться в нашу речь?
Рассказываем о словах, которые удивляют своей красотой и точностью, вместе с лингвисткой Алиной Острожской.
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Слышали ли вы эти украинские слова?
Иногда кажется, что в украинском языке уже нет слов, способных удивить. Но стоит заглянуть в словари – и найдешь настоящие языковые сокровища. Когда-то они были частью живой речи, а сейчас известны лишь немногим. Сегодня вспомним несколько почти забытых украинских слов, которые заслуживают вторую жизнь.
Долонити – прикасаться ладонями:
- "...і долоні її долонять і пригублюють губи".
Глибіти – погружаться; ощущать глубину, достигать глубины:
- "Глибій у радості, глибій в стражданні,
Звіряйсь на них, немов на пробнім камені..." .
Гетьманитися – возвышаться, показывать, что ты главный.
- "..той віщий пагорб, на котрому горді гетьманяться дуби – наснився з ночі, аби розлуку близити мою".
Рознапрямкований – производное от "направление". Направленный в разные стороны.
- "Рознапрямкований крокує розпач – у бознакуди із бозназвідки."
Самовтеча – свое бегство.
- "О ті наломи ляку, ота зухвала згага самовтеч,
жага згоряння, спалення, авто-дафе."
Самосвіт – собственный мир:
- "Як моторошно в самосвіті!
Як страшно і нестерпно як!"
Все эти слова вы встретите в произведениях Василия Стуса, даже существует "Словарь поэтического языка Василия Стуса", в котором собраны неологизмы из его произведений. Да и сам автор придумывал новые слова, которые передавали его мироощущение – "самособоюнаповнення", "кшталтування" та "квітування", "розлукостріча", "крайобраз", "білопіння", "вижиття".
У каждого слова есть своя история. Одни живут веками, другие постепенно выходят из употребления, а некоторые остаются лишь в литературе и творчестве и остаются не менее красивыми и меткими.
Какие слова вы включите в свой словарик?