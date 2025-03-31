Популярный учитель признался, почему не грузит учеников объемными домашними заданиями

Популярный учитель физики из Киева Руслан Цыганков рассказал, что не грузит своих учеников тяжелыми домашними заданиями. Он считает, что дети должны успевать жить, а не посвящать все свое время учебе.

Поэтому домашнее задание учеников Цыганкова рассчитано на около 15 минут. Об этом он сказал в эфире на Youtube-канале Сейфплейс, информирует 24 Канал.

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Как задает домашнее задание Цыганков

Педагог отметил, что школьный возраст – наиболее беззаботное время, которое уже никогда не повторится в жизни.

Он говорит: школьники тратят на уроки почти 8 часов, после чего должны еще и делать домашнее задание. А старшеклассники еще и тратят время на занятия с репетиторами, поэтому у них почти не остается времени на жизнь.

Каждый учитель думает, что его предмет – самый главный в этой Вселенной. И вот представьте себе, ребенок сидит абсолютно разных восемь уроков. С 8:30 по четвертый в школе, в 16:30 пришел, что-то успел поесть, до 21.00 делает домашнее. Извините, когда жить? И еще к репетиторам, а когда жить? А где эта молодость?

– отметил педагог.

И добавил, что пытается задавать "лайтовые домашние задания", чтобы ученики на него выделяли условно 15 минут.

Мне кажется, им очень трудно, а им хочется еще пожить, такой классный возраст, никогда уже не будет такого, когда ты можешь беззаботно бегать, в снежки играть,

– считает педагог.

Цыганков также отметил, что часто новые правила и законы, которые касаются сферы образования, не учитывают потребности школьников.

Руслан Цыганков также назвал самую большую проблему учителей в Украине.