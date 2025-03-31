Тому домашнє завдання учнів Циганкова розраховане на близько 15 хвилин. Про це він сказав в ефірі на Youtube-каналі Сейфплейс, інформує 24 Канал.

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Як задає домашнє завдання Циганков

Педагог зазначив, що шкільний вік – найбільш безтурботний час, який вже ніколи не повториться у житті.

Він каже: школярі витрачають на уроки майже 8 годин, після чого повинні ще й робити домашнє завдання. А старшокласники ще й витрачають час на заняття з репетиторами, тож у них майже не залишається часу на життя.

Кожен вчитель думає, що його предмет – найголовніший у цьому Всесвіті. І от уявіть собі, дитина сидить абсолютно різних вісім уроків. З 8:30 по четверту в школі, о 16:30 прийшла, щось встигла поїсти, до 21.00 робить домашнє. Вибачте, коли жити? І ще до репетиторів, а коли жити? А де ця молодість?

– зазначив педагог.

І додав, що намагається задавати "лайтові домашні завдання", щоб учні на нього виділяли умовно 15 хвилин.

Мені здається, їм дуже важко, а їм хочеться ще пожити, такий класний вік, ніколи вже не буде такого, коли ти можеш безтурботно бігати, у сніжки грати,

– вважає педагог.

Циганков також зауважив, що часто нові правила та закони, які стосуються сфери освіти, не враховують потреби школярів.

Руслан Циганков також назвав найбільшу проблему вчителів в Україні.