Будут ли пускать посторонних в укрытия детсадов и школ во время тревоги: что говорит омбудсмен

В укрытия детсадов в Украине посторонних лиц не будут пускать даже после завершения учебного процесса. А в укрытия школ – по решению местных общин.

Об этом заявила образовательная омбудсменка Надежда Лещик в интервью "Эспрессо".

Будут ли пускать посторонних в укрытия школ и детских садов

Лещик отметила, что недавно правительство приняло постановление о том, что укрытия в детсадах будут предназначены только для детей и работников. То есть вне рамок образовательного процесса в эти убежища никого не будут допускать. А вот допускать ли граждан в укрытия школ – это будет решать местная община.

Омбудсмен по вопросам образования отметила, что в общинах ситуация с укрытиями разная. Где-то рядом со школой есть другие убежища, которыми могут пользоваться жители. А есть общины, где школьное убежище – единственное на определенной территории.

Лещик при этом отмечает, что на сегодняшний день школьные укрытия местные жители могут использовать только тогда, когда там нет учеников. То есть ночью ими могут пользоваться все, во время занятий – только ученики и сотрудники школы. Однако директора школ часто жалуются на конфликты с жителями.

Есть жалобы директоров на то, что жители из-за длительных воздушных тревог перед началом учебного процесса находятся в укрытии, и сотрудники учебного заведения не могут просить жителей покинуть укрытие, ведь тревога еще не закончилась. Но в учебное заведение приходят дети, которые должны зайти в это укрытие и начать учебный процесс,

– рассказала Лещик.

По ее словам, проблема также заключается в том, что люди оставляют в укрытиях мусор. В периоды отключений света за ночь жильцы разряжают зарядные станции, которые стоят в школьном укрытии, поэтому ученики во время уроков ими уже воспользоваться не могут.

После пребывания жильцов необходимо убрать и провести дезинфекцию убежища. Ставки уборщиц рассчитываются исходя из площади учебного заведения, но площадь убежища туда не входит. Школьные уборщики, конечно, убирают,

– добавила Лещик.

В то же время, по ее словам, если бы у этих жителей где-то поблизости было доступное и оборудованное безопасное укрытие, они бы туда ходили.