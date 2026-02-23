В Австралии воспитатели в детском саду придумали интересный метод, как не перепутать близняшек. Для мамы это стало неожиданностью.

Интересную надпись на одежде девочек мать увидела после того, как забрала их из садика. Соответствующее видео жительница штата Новый Южный Уэльс Наталья опубликовала в тиктоке.

Смотрите также В детском саду на Волыни воспитательницу закопали в снег

Какую надпись увидела мама?

Женщина воспитывает четырех детей. В видео она рассказала о случае, который произошел с ее двумя дочерьми – Феей и Теей. Женщина забрала их из садика и уже дома заметила, что на спинах детей написаны их имена. Так воспитатели сделали подсказку для себя, чтобы не перепутать детей.

Женщина говорит, что увидела эту надпись где-то через час после возвращения домой.

Я просто рассмеялась. Мне показалось это таким милым,

– рассказала мать девочек.

На следующее утро воспитатели признались в своих действиях.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

В комментариях к видео одна из воспитательниц написала, что также использовала похожие методы. Другая рассказала, что просто одевала детей-близнецов в одежду разного цвета. Еще одна воспитательница отметила, что имена детей родители попросили ее вышить на рубашках малышей.

Мама обнаружила на одежде дочерей интересную подпись: видео

Интересно! Заместитель главы МОН Анастасия Коновалова поделилась видео, как в детском саду в Хмельницкой области готовят пищу с помощью уличной печи. Так боролись с обстоятельствами повара учебного заведения в Летичеве. Посадовиця сделала репост видео, которое обнародовала в фейсбуке Наталья Клипановская.

Каким креативом поразили украинские воспитательницы?

Воспитатели детсада "Льонок", что в селе Нуйно Камень-Каширской общины на Волыни, продолжают удивлять сеть идеями. Они обнародовали еще одно забавное видео.

На этот раз воспитательницы решили закопать свою коллегу в снег, чтобы продолжить видеотренд.