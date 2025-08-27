ЮНИСЕФ в Украине приглашает родителей и опекунов дошкольников на бесплатные семейные встречи. Они состоятся с 9 сентября по 20 октября в девяти областях Украины и Киеве.

Об этом 24 Каналу рассказали организаторы. Они отмечают, что в условиях войны родители ежедневно сталкиваются с новыми вызовами, потому что их дети с рождения растут в реальности постоянных тревог и неопределенности.

Что ожидает участников встреч?

В ЮНИСЕФ убеждены, что сейчас очень важно развивать социально-эмоциональные навыки как у детей, так и у взрослых. Поэтому они стремятся поддержать семьи, помочь им адаптироваться к новым условиям.

Каждая встреча в рамках проекта "Семейные встречи с "Искорками суперсил" – это попытка создать пространство заботы, взаимоподдержки и развития. События призваны поддержать родителей в воспитании дошкольников в условиях войны и помочь детям развивать социальные навыки через игру, творчество и взаимодействие с любимыми героями – Искорками суперсил,

– отмечают организаторы.

Родителей и опекунов ожидает живой разговор со специалистами о том, что беспокоит больше всего:

как реагировать на детские истерики и поддерживать эмоциональную стабильность;

как дать ребенку ощущение безопасности даже в опасные времена;

как преодолеть родительское выгорание и где искать силы.

Попробуем создать теплое пространство для обмена опытом, поиска ответов на вопросы, искренних разговоров и профессиональной поддержки. Все участники получат подарки от ЮНИСЕФ – развивающие наборы НУМО для занятий с дошкольниками дома,

– говорят в организации.

Детей ожидает отдельная развивающая программа на 60 минут, которая будет содержать:

интерактивные игры с героями "Искорок суперсил";

зарядки, творческие мастерские, эксперименты эксперименты;

задания для развития социальных навыков в безопасной среде.

Где и когда состоятся встречи?

Встречи состоятся с 9 сентября по 20 октября в Закарпатской, Волынской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областях и в Киеве – в просторах, где есть укрытие.



Встречи для родителей и опекунов дошкольников / ЮНИСЕФ

После регистрации родители получат подтверждение. Точный адрес места проведения сообщат зарегистрированным родителям за день до даты проведения мероприятия. Участие в событиях бесплатное.

Для участия в событиях родителей обязательно зарегистрироваться по по ссылке.