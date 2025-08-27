Про це 24 Каналу розповіли організатори. Вони зазначають, що в умовах війни батьки щодня стикаються з новими викликами, бо їхні діти з народження зростають у реальності постійних тривог і невизначеності.

Що очікує на учасників зустрічей?

У ЮНІСЕФ переконані, що зараз дуже важливо розвивати соціально-емоційні навички як у дітей, так і в дорослих. Тож вони прагнуть підтримати родини, допомогти їм адаптуватися до нових умов.

Кожна зустріч у межах проєкту "Сімейні зустрічі з "Іскорками суперсил" – це спроба створити простір турботи, взаємопідтримки й розвитку. Події покликані підтримати батьків у вихованні дошкільнят в умовах війни та допомогти дітям розвивати соціальні навички через гру, творчість і взаємодію з улюбленими героями – Іскорками суперсил,

– наголошують організатори.

На батьків та опікунів очікує жива розмова з фахівцями про те, що турбує найбільше:

як реагувати на дитячі істерики та підтримувати емоційну стабільність;

як дати дитини відчуття безпеки навіть у небезпечні часи;

як подолати батьківське вигорання і де шукати сили.

Спробуємо створити теплий простір для обміну досвідом, пошуку відповідей на запитання, щирих розмов і фахової підтримки. Всі учасники отримають подарунки від ЮНІСЕФ – розвивальні набори НУМО для занять із дошкільнятами вдома,

– кажуть в організації.

На дітей очікує окрема розвивальна програма на 60 хвилин, що міститиме:

інтерактивні ігри з героями "Іскорок суперсил";

руханки, творчі майстерки, експерименти;

завдання для розвитку соціальних навичок у безпечному середовищі.

Де і коли відбудуться зустрічі?

Зустрічі відбудуться з 9 вересня по 20 жовтня у Закарпатській, Волинській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській областях та у Києві – у просторах, де є укриття.



Зустрічі для батьків та опікунів дошкільнят / ЮНІСЕФ

Після реєстрації батьки отримають підтвердження. Точну адресу місця проведення повідомлять зареєстрованим батькам за день до дати проведення заходу. Участь у подіях безкоштовна.

Для участі в подіях батьків обов'язково зареєструватися за покликанням.