Про це 24 Каналу розповіли організатори. Вони зазначають, що в умовах війни батьки щодня стикаються з новими викликами, бо їхні діти з народження зростають у реальності постійних тривог і невизначеності.
Що очікує на учасників зустрічей?
У ЮНІСЕФ переконані, що зараз дуже важливо розвивати соціально-емоційні навички як у дітей, так і в дорослих. Тож вони прагнуть підтримати родини, допомогти їм адаптуватися до нових умов.
Кожна зустріч у межах проєкту "Сімейні зустрічі з "Іскорками суперсил" – це спроба створити простір турботи, взаємопідтримки й розвитку. Події покликані підтримати батьків у вихованні дошкільнят в умовах війни та допомогти дітям розвивати соціальні навички через гру, творчість і взаємодію з улюбленими героями – Іскорками суперсил,
– наголошують організатори.
На батьків та опікунів очікує жива розмова з фахівцями про те, що турбує найбільше:
- як реагувати на дитячі істерики та підтримувати емоційну стабільність;
- як дати дитини відчуття безпеки навіть у небезпечні часи;
- як подолати батьківське вигорання і де шукати сили.
Спробуємо створити теплий простір для обміну досвідом, пошуку відповідей на запитання, щирих розмов і фахової підтримки. Всі учасники отримають подарунки від ЮНІСЕФ – розвивальні набори НУМО для занять із дошкільнятами вдома,
– кажуть в організації.
На дітей очікує окрема розвивальна програма на 60 хвилин, що міститиме:
- інтерактивні ігри з героями "Іскорок суперсил";
- руханки, творчі майстерки, експерименти;
- завдання для розвитку соціальних навичок у безпечному середовищі.
Де і коли відбудуться зустрічі?
Зустрічі відбудуться з 9 вересня по 20 жовтня у Закарпатській, Волинській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській областях та у Києві – у просторах, де є укриття.
Зустрічі для батьків та опікунів дошкільнят / ЮНІСЕФ
Після реєстрації батьки отримають підтвердження. Точну адресу місця проведення повідомлять зареєстрованим батькам за день до дати проведення заходу. Участь у подіях безкоштовна.
Для участі в подіях батьків обов'язково зареєструватися за покликанням.