А їх мало б бути приблизно однаково. А краще, щоб більше було молодших. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки України Анастасії Коновалової РБК-Україна.

Скільки дітей дошкільного віку є в Україні?

Посадовиця зауважила: в Україні стабільно кількість дітей молодшого віку зменшується. Різниця – 206, 187, 176 тисяч. Народжуваність при цьому стабільно знижується і надалі.

Це буде величезний виклик. В найближчі три роки в Україні буде мінус 200 тисяч дітей віком від 3 до 6 років. 200 тисяч дітей, щоб зрозуміти, – це дві тисячі великих дитсадків. А у нас більшість садків – це якраз маленькі, до шести груп дітей,

– зазначила заступниця Лісового.

І додала, що потрібно зберегти мережу дошкільних закладів, бо держава очікує на зростання народжуваності у майбутньому.

Посадовиця також зазначила, що з охопленням дітей дошкільною освітою до повномасштабної війни в Україні було все доволі непогано.

67% дітей від 3 до 6 років в нас мали доступ до дошкільної освіти. Зараз цей показник зменшився через безпекову ситуацію,

– уточнила вона.

І додала, що дистанційна освіта у дошкільній освіті не виконує важливу для дітей соціальну функцію. А мама не може піти на роботу до 6 років дитини, якщо садочок закритий. Усі ці виклики має подолати реформа дошкільної освіти.

Коновалова каже: маємо зберегти мережу, втриматися і забезпечити доступ до очного навчання, освіти, догляду всім дітям і навіть на прифронтових регіонах.