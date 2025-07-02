Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН. У відомстві вважають, що це – один з найважчих документів.
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Що відомо про нові типові штатні нормативи для дитсадків
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова заявила, що нормативи створили фахівці-практики. Рекомендації писали понад 8 тисяч освітян.
Вищезгаданий документ містить типові штатні нормативи дитсадків, які поширюються на державні і комунальні заклади освіти всіх типів організації освітньої діяльності.
Штатний розпис формують з урахуванням:
структури дитсадка (структурних підрозділів, зокрема й філій);
розпорядку роботи (груп);
типу організації освітньої діяльності;
порядку забезпечення організації освітнього процесу;
кількості вихованців у дитсадку, кількості груп та їх наповнюваності;
площі та санітарного стану приміщень, будівель і споруд.
При формуванні штатного розпису дитсадка, що має структурні підрозділи (дошкільні підрозділи, філії), враховують кількість вихованців та груп цих структурних підрозділів.
Також штатний розпис дитсадка розробляють у межах затвердженого засновником або уповноваженим ним органом фонду заробітної плати.
Посади, необхідні для надання платних послуг, вводять до штатного розпису за кошти надходжень закладу, отриманих за надання цих послуг.
Групи у дитсадках формують з урахуванням наповнюваності груп на початок навчального року, зважаючи на співвідношення кількості вихованців до кількості вихователів, які одночасно працюють з ними.
Кількість вихованців у приміщеннях дитячого садка має відповідати вимогам законодавства.
Документ містить також чіткі умови введення штатних посад педагогічних, медичних працівників, працівників харчоблоків та інших посад у дитсадках.
Ми також інформували, що МОН змінило регіональні коефіцієнти для вступу до вишів.