Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН. В ведомстве считают, что это – один из самых тяжелых документов.
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Что известно о новых типовых штатных нормативах для детсадов
Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова заявила, что нормативы создали специалисты-практики. Рекомендации писали более 8 тысяч педагогов.
Вышеупомянутый документ содержит типовые штатные нормативы детсадов, которые распространяются на государственные и коммунальные учебные заведения всех типов организации образовательной деятельности.
Штатное расписание формируют с учетом:
структуры детсада (структурных подразделений, в том числе и филиалов);
распорядка работы (групп);
типа организации образовательной деятельности;
порядка обеспечения организации образовательного процесса;
количества воспитанников в детском саду, количества групп и их наполняемости;
площади и санитарного состояния помещений, зданий и сооружений.
При формировании штатного расписания детсада, имеющего структурные подразделения (дошкольные подразделения, филиала), учитывают количество воспитанников и групп этих структурных подразделений.
Также штатное расписание детсада разрабатывают в пределах утвержденного учредителем или уполномоченным им органом фонда заработной платы.
Должности, необходимые для предоставления платных услуг, вводят в штатное расписание за счет поступлений заведения, полученных за предоставление этих услуг.
Группы в детсадах формируют с учетом наполняемости групп на начало учебного года, учитывая соотношение количества воспитанников к количеству воспитателей, которые одновременно работают с ними.
Количество воспитанников в помещениях детского сада должно соответствовать требованиям законодательства.
Документ содержит также четкие условия введения штатных должностей педагогических, медицинских работников, работников пищеблоков и других должностей в детсадах.
Мы также информировали, что МОН изменило региональные коэффициенты для поступления в вузы.