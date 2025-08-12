Друга – безпекова ситуація. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки України Анастасії Коновалової РБК-Україна.

Які основні проблеми є у дошкіллі?

Посадовиця зазначила: там, де нема укриттів, дитсадки відкрити не можуть. І додала, що третя проблема – демографічна криза.

За її словами, до шкільної сфери демографічна яма ще так не дісталася. А ось в дошкільній освіті її вже дуже сильно відчувають.

Садки в багатьох громадах, навіть більш-менш населених, зараз стоять напівпусті. Про переповненість садочків вже не йдеться. І навіть Київ вперше за історію незалежності вже може забезпечити місцем в дитсадку кожну дитину,

– повідомила вона.

І додала, що є черги у деякі садки, часто в густонаселених районах. Там багато молодих сімей, і батьки хочуть віддати дитину в конкретний заклад освіти. Досі є черги в містах-сателітах – Ірпені, Вишгороді, Бучі, адже там багато переселенців і фіксують народжуваність дітей.

Але сьогодні мережа дошкільних закладів опинилася в ситуації, де, з одного боку, дуже низькі зарплати і де вихователі йдуть з професії, а ми не можемо знайти нових, бо молодь не йде працювати вихователями. А з іншого боку, у нас набагато швидше зменшується кількість дітей цього віку,

– резюмувала заступниця Лісового.

Вона також детально розповідала про проблеми з кадрами та зарплатами у дошкіллі.