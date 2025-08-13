В Украине детей от 3 до 6 лет сейчас есть 881 тысяча. А от 0 до 3 лет – 570 тысяч.

А их должно быть примерно одинаково. А лучше, чтобы больше было младших. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Анастасии Коноваловой РБК-Украина.

Сколько детей дошкольного возраста есть в Украине?

Чиновница отметила: в Украине стабильно количество детей младшего возраста уменьшается. Разница – 206, 187, 176 тысяч. Рождаемость при этом стабильно снижается и в дальнейшем.

Это будет огромный вызов. В ближайшие три года в Украине будет минус 200 тысяч детей в возрасте от 3 до 6 лет. 200 тысяч детей, чтобы понять, – это две тысячи больших детсадов. А у нас большинство садов – это как раз маленькие, до шести групп детей,

– отметила заместитель Лисового.

И добавила, что нужно сохранить сеть дошкольных учреждений, потому что государство ожидает роста рождаемости в будущем.

Чиновница также отметила, что с охватом детей дошкольным образованием до полномасштабной войны в Украине было все довольно неплохо.

67% детей от 3 до 6 лет у нас имели доступ к дошкольному образованию. Сейчас этот показатель уменьшился из-за ситуации с безопасностью,

– уточнила она.

И добавила, что дистанционное образование в дошкольном образовании не выполняет важную для детей социальную функцию. А мама не может пойти на работу до 6 лет ребенка, если садик закрыт. Все эти вызовы должна преодолеть реформа дошкольного образования.

Коновалова говорит: должны сохранить сеть, удержаться и обеспечить доступ к очному обучению, образования, ухода всем детям и даже в прифронтовых регионах.