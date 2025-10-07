В Украине еще продолжается доставка учебников в школы. Более 3% от запланированных учебных книг до сих пор не доставили в учебные заведения.

Об этом свидетельствуют данные дашборда Института образовательной аналитики и Министерства образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал.

Сколько учебников еще не доставили в школы?

По состоянию на 6 октября по новому механизму (от издательств в школы) в учебные заведения доставили 89,1% из запланированных учебников для 8-х классов. Относительно общего плана доставки показатель находится на уровне 96,8%.

Сейчас не доставили 245,7 тысячи учебников.

Если взглянуть статистику по регионам, то менее 95% доставки имеют Донецкая область и Киев, а лучшие показатели – во Львовской, Харьковской и Житомирской областях.

Какие данные были раньше?

Заметим, что ранее глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак рассказал, что по состоянию на 18 августа только 51,18% учебников с 8,7 миллиона запланированных доставили в школы. Также уточнял, что в школы не доставили ни одного из запланированных 30 тысяч учебников шрифтом Брайля.

В начале сентября глава МОН Оксен Лисовой заявил, что все новые учебники, которые доставляют по новой модели "от издателя в школу", доедут в учебные заведения вовремя.

25 сентября заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева сообщила, что издательства, которые не вовремя доставили учебники в школы, заплатят миллионные штрафы.