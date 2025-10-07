В Україні ще триває доставлення підручників до шкіл. Понад 3% від запланованих навчальних книг досі не доставили до закладів освіти.

Про це свідчать дані дашборду Інституту освітньої аналітики і Міністерства освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал.

Скільки підручників ще не доставили до шкіл?

Станом на 6 жовтня за новим механізмом (від видавництв до шкіл) до закладів освіти доставили 89,1% із запланованих підручників для 8-х класів. Щодо загального плану доставлення показник перебуває на рівні 96,8%.

Наразі не доставили 245,7 тисячі підручників.

Якщо глянути статистику по регіонах, то менше ніж 95% доставлення мають Донецька область і Київ, а найкращі показники – у Львівській, Харківській і Житомирській областях.

Які дані були раніше?

Зауважимо, що раніше очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак розповів, що станом на 18 серпня лише 51,18% підручників із 8,7 мільйона запланованих доставили до шкіл. Також уточняв, що до шкіл не доставили жодного із запланованих 30 тисяч підручників шрифтом Брайля.

На початку вересня очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що усі нові підручники, які доставляють за новою моделлю "від видавця до школи", доїдуть до закладів освіти вчасно.

25 вересня заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова повідомила, що видавництва, які невчасно доставили підручники в школи, заплатять мільйонні штрафи.