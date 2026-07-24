Новый глава МОН заявил, что доставку учебников в школы отложат

На днях россияне уничтожили в результате удара по Украине более 410 тысяч напечатанных школьных учебников. Эти данные были получены на основе предварительной оценки потерь.

Поэтому доставку учебников в школы отложат на несколько месяцев. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Когда доставят учебники в школы

Чиновник заявил, что враг уничтожил более 260 тысяч напечатанных учебников для 9 класса и примерно 150 тысяч экземпляров для 4 класса, которые находились в издательстве в процессе производства. Такие потери, по его словам, сделают невозможной своевременную доставку учебников в школы.

Тираж придется печатать заново, а доставку в учебные заведения – временно отложить как минимум на несколько месяцев. Мы уже на связи с издателями и согласовываем, как наверстать упущенное: договариваемся о повторной печати,

– уточнил он.

И добавил, что пока будут печатать новые учебники, там, где это потребуется, для обучения смогут использовать электронные версии.

Дети сядут за парты вовремя – обучение не останавливаем,

– подчеркнул Бутенко.

При этом он отметил, что плановая доставка учебников продолжается.

Потерянный тираж – лишь часть большого заказа на новый учебный год, а остальные книги доставляются по графику. По состоянию на 22 июля школы уже получили более 1,4 миллиона экземпляров,

– подытожил глава МОН.

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