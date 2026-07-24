Тому доставлення навчальних книг до шкіл відкладуть на кілька місяців. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Коли доставлять підручники до шкіл

Посадовець заявив, що ворог знищив понад 260 тисяч надрукованих підручників для 9 класу та приблизно 150 тисяч примірників для 4 класу, які були у видавництва в роботі. Такі втрати, за його словами, унеможливлять вчасне доставлення підручників до шкіл.

Наклад доведеться друкувати заново, а доставлення до освітніх закладів попередньо відкласти щонайменше на декілька місяців. Ми вже на зв'язку з видавцями й узгоджуємо, як надолужити час: домовляємося про повторний друк,

– уточнив він.

І додав, що поки друкуватимуть нові підручники, там, де це буде потрібно, для навчання зможуть використовувати електронні версії.

Діти сядуть за парти вчасно – навчання не зупиняємо,

– наголосив Бутенко.

При цьому зауважив, що планове доставлення підручників триває.

Втрачений наклад – лише частина великого замовлення на новий навчальний рік, а решту книжок доставляють за графіком. Станом на 22 липня школи вже отримали понад 1,4 мільйона примірників,

– резюмував очільник МОН.

Раніше ми розповідали, що восени цього року відбудеться пілотне тестування нової моделі державної підсумкової атестації.