Іспит проводитиме Український центр оцінювання якості освіти. Про це розповіла директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко "Освіторії".

Як відбуватиметься ДПА

Під час цього оцінювання перевірятимуть знання з мовно-літературної та математичної освітніх галузей. Учасниками ДПА будуть десятикласники, які вже завершили навчання за програмою базової середньої освіти, тобто 9 класів.

У майбутньому ДПА планують розширити: додадуть завдання з природничої, історичної та іншомовної галузей.

Для проведення іспиту використовуватимуть спеціальну онлайнову платформу. Через неї розміщуватимуть матеріали й завантажуватимуть результати. Доступ до них матиме лише сама школа, а на інших рівнях використовуватимуть лише узагальнені дані.

Які завдання будуть на ДПА

Загалом для учнів після 9 класів ДПА передбачає комбіновану модель.

В електронному форматі будуть завдання, які можна перевірити автоматично, зокрема:

базові математичні обчислення;

лексичні завдання;

аналіз тексту.

На папері учні виконуватимуть:

розгорнуті письмові відповіді;

писатимуть власні тексти (висловлювання);

задачі, де потрібно показати хід розв'язання.

Чи буде ДПА у 12 класах

Вакуленко також повідомила, що модель ДПА для 12 класів ще розробляють. Остаточний формат визначать після запуску старшої профільної школи. Зараз відомо, що:

мовно-літературну й математичну освітні галузі складатимуть усі випускники на базовому рівні;

профільні предмети учні складатимуть на поглибленому рівні відповідно до обраного профілю.

У перспективі МОН хоче, щоб результатів ДПА за 12 класів було достатньо для вступу до вишу, без додаткових вступних іспитів.

Для випускників минулих років, які не складатимуть нову ДПА, можуть запровадити окремий вступний тест.