Как сказать по-украински "достопримечательность"
Украинцы часто "тянут" в свою речь русские слова. Иногда из-за того, что не знают правильных украинских соответствий.
Однако эти языковые “паразиты” только засоряют нашу соловьиную речь. Поэтому Образование 24 помогает от них избавиться и разговаривать правильно.
Смотрите также Как красиво сказать на украинском "оптимальный, адепт, парафия, генеалогия"
Как сказать на украинском "достопримечательность"
Иногда попадаются слова, которые трудно перевести с русского, поэтому украинцы могут их просто "копируют". Заметим, что часто отдельное слово можно перевести на другой язык только несколькими словами.
Одним из таких "тяжелых" слов является "достопримечательность". Так говорят о месте, вещи или объекте, которые являются культурно, архитектурно, исторически ценными или привлекают особое внимание туристов.
Как свидетельствуют украинско-русские словари, это слово в украинском языке имеет несколько значений. Они могут зависеть от контекста и объекта. Поэтому "достопримечательность" на украинском можно назвать так:
- культурна чи історична пам'ятка;
- визначний об'єкт чи місце;
- пам'ятне місце;
- славна пам'ятка;
- варта уваги річ;
- визначна річ.
Также на Галичине можно услышать интересно слово "дивогляд".
Смотрите также Как правильно на украинском сказать "вид из окна" и "вид на жительство"
Как на украинском будет "вид"
- Ранее мы рассказывали, как перевести с русского слово "вид".
- В нашем языке это слово имеет несколько значений.
- Они зависят от контекста.
- Какие это три украинских соответствия, читайте здесь.