Как сказать по-украински "достопримечательность"

Украинцы часто "тянут" в свою речь русские слова. Иногда из-за того, что не знают правильных украинских соответствий.

Однако эти языковые “паразиты” только засоряют нашу соловьиную речь. Поэтому Образование 24 помогает от них избавиться и разговаривать правильно.

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Как сказать на украинском "достопримечательность"

Иногда попадаются слова, которые трудно перевести с русского, поэтому украинцы могут их просто "копируют". Заметим, что часто отдельное слово можно перевести на другой язык только несколькими словами.

Одним из таких "тяжелых" слов является "достопримечательность". Так говорят о месте, вещи или объекте, которые являются культурно, архитектурно, исторически ценными или привлекают особое внимание туристов.

Как свидетельствуют украинско-русские словари, это слово в украинском языке имеет несколько значений. Они могут зависеть от контекста и объекта. Поэтому "достопримечательность" на украинском можно назвать так:

культурна чи історична пам'ятка;

визначний об'єкт чи місце;

пам'ятне місце;

славна пам'ятка;

варта уваги річ;

визначна річ.

Также на Галичине можно услышать интересно слово "дивогляд".

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Как на украинском будет "вид"