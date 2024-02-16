Как правильно по-украински назвать дубленку

Украинцы часто в ежедневной речи могут употреблять "языковой мусор". Иногда просто не зная, как сказать правильно.

Однако суржик значительно засоряет украинский язык. Поэтому Образование 24 помогает от него избавиться навсегда.

Смотрите также Как на украинском сказать "томный взгляд"

Как на украинском сказать "дубльонка"

Случаются суржиковые слова и для обозначения вещей из зимнего гардероба. Одним из таких неправильных названий является слово "дубльонка" (укр.).

В украинском языке правильным соответствием будет "дублянка" (разговорное) или "кожух".

Какие интересные синонимы имеет слово "дублянка"

А если лучше заглянуть в словари, можно найти интересные синонимы для обозначения вышеупомянутой одежды. Особенно среди диалектизмов. В частности, такие: