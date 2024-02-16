Як правильно українською назвати "дубльонку"
16 лютого 2024, 21:42Читать новость на русском
Українці часто у щоденному мовленні можуть вживати "мовне сміття". Іноді просто не знаючи, як сказати правильно.
Однак суржик значно засмічує українську мову. Тож Освіта 24 допомагає його позбутися назавжди.
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Як українькою сказати "дубльонка"
Трапляються суржикові слова і на позначення речей із зимового гардероба. Однією із таких неправильних назв є слово "дубльонка".
В українській мові натомість правильним відповідником буде дублянка (розмовне) або кожух.
Які цікаві синоніми має слово "дублянка"
А якщо краще позаглядати у словники, можна знайти цікаві синоніми на позначення вищезгаданого одягу. Особливо серед діалектизмів. Зокрема, такі:
- линтвАр (діал.);
- кожушанка;
- байбарАк (покритий сукном);
- кожушОк, кожушина, кожанОк (діал.) (короткий, не покритий тканиною).