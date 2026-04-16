Не говорите "дверной косяк": у нас есть свое более интересное соответствие
- Русское словосочетание "дверной косяк" на русский язык переводится как "одвірок".
- Слово "одвірок" имеет праславянские корни и означает деревянные брусья, обрамляющие дверной проем.
Мы знаем выражение "дверной косяк", потому что оно долго бытовало в советском языковом пространстве, где русский был доминантным и вытеснял украинские соответствия. А вот с украинским соответствием иногда теряемся.
Какой украинский аналог к словосочетанию "дверной косяк", правильный на украинском, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
Как правильно на украинском – "дверной косяк"?
Эту часть здания, а конкретнее – дверного проема мы видим ежедневно. Но несмотря на знакомый вид не всегда нам знакомо слово, которым можно заменить русское обозначение – "дверной косяк". Поэтому давайте разберемся, как правильно назвать часть дверной конструкции, образующую вертикальную раму.
В быту часто можно услышать выражение "дверной косяк", но украинский язык имеет свой аналог, который вы точно слышали и видели на ценниках в магазинах и рекламе.
В словарях и переводчиках вы найдете одно правильное слово – "одвірок". Слово происходит от "двор" (в значении "вход, порог"), то есть имеет праславянские корни, которое закрепилось в украинском языке.
Ресурс "Словопедия" приводит два определения слова:
- Деревянные брусья, которыми обрамлен дверной проем.
- Стойки по бокам от двери, которыми поддерживается перемычка над проемом.
Скриншот объяснения / "Словопедия"
Можно еще встретить объяснение, что это: боковой или верхний брус рамы двери или просто – рама двери.
- Увійшов знадвору Василь. Став на порозі на весь зріст, аж чубом одвірка черкнув. (Ирина Вильде).
- Двері вивалені з одвірками. (Василий Барка)
Однако, Словарь украинского языка (СУМ) подает слово "косяк" как разговорное, и в первом значении оно является синонимом к "одвірок": "Остюк зіперся об косяк дверей" (Юрий Яновский).
А еще, как диалектизмы, вы можете найти слова:
- арцаби,
- варцаби,
- відвірок,
- лутка.
И все эти примеры можно найти в литературе, поскольку они живо используются в речи, возможно не во всех регионах, но точно понятны:
- "Сьогодні діду Євмену будівельна бригада закладала хату, і сьогодні ж на ній виросли віконні варцаби". (Михаил Стельмах).
- "З хати вже вирвані лутки дверей і вікон, і вона, біла, дивиться на світ проваленими страхітливими очима." (Александр Довженко).
Обратите внимание! Для слова "лутка" словари подают и другое значение – "то же, что подоконник". Возможно вы знали слово именно так.
Поэтому, "одвірок" – литературная форма, закреплена в словарях и рекомендована языковедами. Поэтому запомните это слово и пользуйтесь, потому что его зафиксировали даже в народном творчестве. Существует фразеологизм в украинском языке – "одвірки підпирати", что означает – "ничего не делать".
Формы косяков в народной архитектуре были разнообразны: прямоугольные, трапециевидные, со срезанными верхними углами или арочным завершением. Их украшали декоративной резьбой, орнаментами-оберегами (солярные знаки, кресты), а также вырезали надписи о дате сооружения, имена заказчиков, мастеров и сведения о перестройках или ремонтах. И они исключительная часть сооружений и архитектуры городов.
Поскольку "косяк", имеет и другое значение. "Косяком" называют еще стаю рыб, и как разговорное – ошибку в действиях: "мой косяк", в значении – "я ошибся".
Итак, если вы хотите говорить правильно и красиво на украинском, используйте слово "одвірок". "Косяк" в этом значении возможен в разговорном стиле, но он не является литературной нормой. Поэтому в учебных и официальных текстах точно стоит избегать кальки "дверной косяк" и отдавать предпочтение исконно украинскому слову.