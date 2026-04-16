Не говорите "дверной косяк": у нас есть свое более интересное соответствие

Однако, Словарь украинского языка (СУМ) подает слово "косяк" как разговорное, и в первом значении оно является синонимом к "одвірок": "Остюк зіперся об косяк дверей" (Юрий Яновский).

А еще, как диалектизмы, вы можете найти слова:

арцаби,

варцаби,

відвірок,

лутка.

И все эти примеры можно найти в литературе, поскольку они живо используются в речи, возможно не во всех регионах, но точно понятны:

"Сьогодні діду Євмену будівельна бригада закладала хату, і сьогодні ж на ній виросли віконні варцаби". (Михаил Стельмах).

"З хати вже вирвані лутки дверей і вікон, і вона, біла, дивиться на світ проваленими страхітливими очима." (Александр Довженко).

Обратите внимание! Для слова "лутка" словари подают и другое значение – "то же, что подоконник". Возможно вы знали слово именно так.

Поэтому, "одвірок" – литературная форма, закреплена в словарях и рекомендована языковедами. Поэтому запомните это слово и пользуйтесь, потому что его зафиксировали даже в народном творчестве. Существует фразеологизм в украинском языке – "одвірки підпирати", что означает – "ничего не делать".

Формы косяков в народной архитектуре были разнообразны: прямоугольные, трапециевидные, со срезанными верхними углами или арочным завершением. Их украшали декоративной резьбой, орнаментами-оберегами (солярные знаки, кресты), а также вырезали надписи о дате сооружения, имена заказчиков, мастеров и сведения о перестройках или ремонтах. И они исключительная часть сооружений и архитектуры городов.

Поскольку "косяк", имеет и другое значение. "Косяком" называют еще стаю рыб, и как разговорное – ошибку в действиях: "мой косяк", в значении – "я ошибся".

Итак, если вы хотите говорить правильно и красиво на украинском, используйте слово "одвірок". "Косяк" в этом значении возможен в разговорном стиле, но он не является литературной нормой. Поэтому в учебных и официальных текстах точно стоит избегать кальки "дверной косяк" и отдавать предпочтение исконно украинскому слову.