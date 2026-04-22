Поэтому предлагаем будущим абитуриентам ознакомиться с ценами на обучение на дневной форме по состоянию на 2025/26 учебный год в КПИ.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Цена на обучение в вузе разные. Зависит от специальности и образовательной программы.
К примеру, обучение на дизайнера стоит 54100 гривен за год, на эколога – 44900 гривен.
За год получения образования на специальности "Экономика и международные экономические отношения" надо отдать 67600 гривен.
Интересно! За 4 года в целом средняя стоимость обучения в вузах Украины выросла примерно на 60%.
Обучение на журналиста будет стоить 67600 гривен в год. Цена за обучение специальности "Инженерия программного обеспечения" – 64900 гривен.
Год обучения на специальности "Компьютерные науки" обойдется в 54900 гривен, "Маркетинга" – 67600 гривен, "Математике" – 44900 гривен.
Получение образования на "Менеджменте", "Праве" стоит 67600 гривен в год. На "Психологии" и "Социологии" – 54100 гривен в год, "Филологии" – 59900 гривен, "Дизайне" – 54100 гривен.
Какова стоимость обучения в других топовых вузах Киева?
- Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит рассказал в интервью РБК-Украина, что в вузе на факультете информационных технологий есть программы стоимостью 100 тысяч гривен в год.
- Политическое лидерство и экономическая дипломатия здесь стоит 110 тысяч. Право – 90 тысяч, уточнил он. Самая низкая цена пока что есть на естественном факультете – около 50 тысяч гривен.
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в прошлом году он был в тройке тех ЗВО, которые получили больше всего заявлений от поступающих.
- Например, на специальности "Экономика и международные экономические отношения" стоимость года обучения составляет 76600 – 95600 гривен.
- За год обучения на "Журналистике" в КНУ придется отдать 76600 гривен.