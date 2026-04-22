Тож активно обирають університети та цікавляться цінами на навчання на контракті. 24 Канал при цьому підкаже, яка вартість року навчання у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Які ціни на навчання у Київській політехніці?
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" торік зайняв четверте місце серед тих ЗВО, які отримали найбільше заяв від вступників. Такі дані оприлюднили в інформаційній системі "Вступ.ОСВІТА.UA". Тут розміщують рейтингові списки абітурієнтів до вишів та коледжів України.
Тож пропонуємо майбутнім вступникам ознайомитись із цінами на навчання на денній формі станом на 2025/26 навчальний рік у КПІ.
Ціна на навчання у виші різні. Залежать від спеціальності та освітньої програми.
До прикладу, навчання на дизайнера коштує 54100 гривень за рік, на еколога – 44900 гривень.
За рік здобуття освіти на спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини" треба віддати 67600 гривень.
Цікаво! За 4 роки загалом середня вартість навчання у вишах України зросла приблизно на 60%.
Навчання на журналіста коштуватиме 67600 гривень на рік. Ціна за навчання спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" – 64900 гривень.
Рік навчання на спеціальності "Комп'ютерні науки" обійдеться у 54900 гривень, "Маркетингу" – 67600 гривень, "Математиці" – 44900 гривень.
Здобуття освіти на "Менеджменті", "Праві" коштує 67600 гривень на рік. На "Психології" і "Соціології" – 54100 гривень в рік, "Філології" – 59900 гривень, "Дизайні" – 54100 гривень.
Яка вартість навчання в інших топових вишах Києва?
Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що у виші на факультеті інформаційних технологій є програми вартістю 100 тисяч гривень на рік.
Політичне лідерство і економічна дипломатія тут коштує 110 тисяч. Право – 90 тисяч, уточнив він. Найнижча ціна поки що є на природничому факультеті – близько 50 тисяч гривень.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка торік він був у трійці тих ЗВО, які отримали найбільше заяв від вступників.
Наприклад, на спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини" вартість року навчання становить 76600 – 95600 гривень.
За рік навчання на "Журналістиці" у КНУ доведеться віддати 76600 гривень.