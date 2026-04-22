Тож активно обирають університети та цікавляться цінами на навчання на контракті. 24 Канал при цьому підкаже, яка вартість року навчання у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Дивіться також Які спеціальності в Могилянці є найдорожчими і чи варто сподіватися на гранти

Які ціни на навчання у Київській політехніці?

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" торік зайняв четверте місце серед тих ЗВО, які отримали найбільше заяв від вступників. Такі дані оприлюднили в інформаційній системі "Вступ.ОСВІТА.UA". Тут розміщують рейтингові списки абітурієнтів до вишів та коледжів України.

Тож пропонуємо майбутнім вступникам ознайомитись із цінами на навчання на денній формі станом на 2025/26 навчальний рік у КПІ.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Ціна на навчання у виші різні. Залежать від спеціальності та освітньої програми.

До прикладу, навчання на дизайнера коштує 54100 гривень за рік, на еколога – 44900 гривень.

За рік здобуття освіти на спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини" треба віддати 67600 гривень.

Цікаво! За 4 роки загалом середня вартість навчання у вишах України зросла приблизно на 60%.

Навчання на журналіста коштуватиме 67600 гривень на рік. Ціна за навчання спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" – 64900 гривень.

Рік навчання на спеціальності "Комп'ютерні науки" обійдеться у 54900 гривень, "Маркетингу" – 67600 гривень, "Математиці" – 44900 гривень.

Здобуття освіти на "Менеджменті", "Праві" коштує 67600 гривень на рік. На "Психології" і "Соціології" – 54100 гривень в рік, "Філології" – 59900 гривень, "Дизайні" – 54100 гривень.

Дивіться також Ціни захмарні: у яких вишах України – найвища і найнижча вартість навчання

Яка вартість навчання в інших топових вишах Києва?