"Альона" и "Олена": можно ли украинских девушек называть обоими именами

Девушки и женщины в Украине имеют разные имена. И не только присущи украинской языковой традиции, но и иностранным.

Также часто можно услышать обросшие формы имен. 24 Канал при этом расскажет, можно ли украинских девушек называть "Альонами".

Как на украинском "Алена"?

Так, украинцы могут спорить по именам "Альона" и "Олена". Одни говорят, что это две разные формы одного имени, другие считают, что "Альона" – это неукраинская форма. При этом в нашем государстве у многих девушек есть и такое, и такое имя.

Если заглянуть в Википедию, то читаем, что Олена – украинское женское имя, происходящее от греческого имени Ἑλένη (Helénē), образованного от греческого ἐλένη ("светоч", "факел".) В украинский язык это имя попало через староцерковнославянское посредничество (Єлена) из среднегреческого языка (где звучало как "Елені"). Народная форма "Елена" связана с характерной для восточнославянских языков заменой начального je- на o-. Народная форма "Олена" связана с характерной для восточнославянских языков заменой начального je- на o-.

А Альона (рус. Алёна; бел. Алёна) представляют как белорусскую форму имени, особенно распространенную в странах бывшего СССР. И отмечают, что имя Альона является производной формой от имени Олена и постепенно стало самостоятельным именем.

Также придают украинские уменьшенные формы:

Оленка;

Оленочка;

Оленонька;

Оленця;

Оленцуня.

Редактор Ольга Ольга рекомендует не употреблять распространенные московские формы женских имен. Поэтому советует говорить "Олена", а не "Альона".

Заметим при этом, что еще в Словаре собственных имен людей еще за 1967 год указали именно имя Олена. "Альона" прописали только как разговорный вариант имени Олена.

Есть также мнение, в том числе и среди языковедов, что имя Альона стало распространенным в Украине именно в советское время.

