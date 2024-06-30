Не пишите "плей-оф": как правильно

В эти выходные на футбольных полях Германии стартовали матчи 1/8 финала Евро-2024. Сборная Украины, к сожалению, туда не пробилась, вылетев из турнира после группового этапа.

Подопечные Реброва хоть и набрали четыре зачетных балла, как и их соперники по группе – Румыния, Словакия и Бельгия, но заняли в итоге последнее место в своей группе. Соответственно покинули турнир.

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Как писать "плейоф" правильно

Для начала заметим, что слово "плейоф" является заимствованием (из английского языка) и обозначает матч после окончания основной серии игр с целью окончательного определения победителя. Однако оно довольно часто употребляется при описании футбольных игр.

Редактор Ольга Васильева при этом заметила, что это слово надо писать вместе, а не через дефис.

Ни самостоятельного слова "плей", ни самостоятельного слова "оф" в украинском языке нет. А если нет, то согласно действующему правописанию (§ 35) плейоф (укр.) пишем вместе, как бодиарт. И без удвоения, потому что его мы сохраняем только в именах собственных: Мишель Пфайффер (Pfeiffer),

– уточнила языковед.

И добавила, что на английском также это слово пишут вместе – playoffs.

Также она советует взглянуть на подобные футбольные термины-англизмы, которые пишем вместе, а не с дефисом: аутсайд, инсайд, офсайд, овертайм.

И склоняем: играть в овертайме, играть в плейофе,

– напоминает Васильева.