Не пишіть "плей-оф": як правильно

Цими вихідними на футбольних полях Німеччини стартували матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Збірна України, на жаль, туди не пробилася, вилетівши з турніру після групового етапу.

Підопічні Реброва хоч і набрали чотири залікові бали, як і їхні суперники по групі – Румунія, Словаччина та Бельгія, але зайняли у підсумку останнє місце у своїй групі. Відповідно залишили турнір.

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Як писати "плейоф" правильно

Для початку зауважимо, що слово "плейоф" є запозиченням (з англійської мови) і позначає матч після закінчення основної серії ігор з метою остаточного визначення переможця. Однак воно є доволі частовживаним під час описів футбольних ігор.

Редакторка Ольга Васильєва при цьому зауважила, що це слово треба писати разом, а не через дефіс.

Ані самостійного слова "плей", ані самостійного слова "оф" в українській мові немає. А якщо немає, то згідно з чинним правописом (§ 35) плейоф пишемо разом, як бодіарт. І без подвоєння, бо його ми зберігаємо тільки у власних назвах: Мішель Пфайффер (Pfeiffer),

– уточнила мовознавиця.

І додала, що англійською також це слово пишуть разом – playoffs.

Також вона радить глянути на подібні футбольні терміни-англізми, які пишемо разом, а не з дефісом: аутсайд, інсайд, офсайд, овертайм.

І відмінюймо: грати в овертаймі, грати в плейофі,

– нагадує Васильєва.