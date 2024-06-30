Не пишіть "плей-оф": як правильно
Джерело:Ольга Васильєва
Цими вихідними на футбольних полях Німеччини стартували матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Збірна України, на жаль, туди не пробилася, вилетівши з турніру після групового етапу.
Підопічні Реброва хоч і набрали чотири залікові бали, як і їхні суперники по групі – Румунія, Словаччина та Бельгія, але зайняли у підсумку останнє місце у своїй групі. Відповідно залишили турнір.
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Як писати "плейоф" правильно
Для початку зауважимо, що слово "плейоф" є запозиченням (з англійської мови) і позначає матч після закінчення основної серії ігор з метою остаточного визначення переможця. Однак воно є доволі частовживаним під час описів футбольних ігор.
Редакторка Ольга Васильєва при цьому зауважила, що це слово треба писати разом, а не через дефіс.
Ані самостійного слова "плей", ані самостійного слова "оф" в українській мові немає. А якщо немає, то згідно з чинним правописом (§ 35) плейоф пишемо разом, як бодіарт. І без подвоєння, бо його ми зберігаємо тільки у власних назвах: Мішель Пфайффер (Pfeiffer),
– уточнила мовознавиця.
І додала, що англійською також це слово пишуть разом – playoffs.
Також вона радить глянути на подібні футбольні терміни-англізми, які пишемо разом, а не з дефісом: аутсайд, інсайд, офсайд, овертайм.
І відмінюймо: грати в овертаймі, грати в плейофі,
– нагадує Васильєва.
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