Не "красиво поют": как правильно на украинском говорить о Евровидении

В Мальме в первом полуфинале Евровидения представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil 7 мая завоевали для нашего государства путевку в гранд-финал конкурса. 11 мая они соревнуются с лучшими за четвертую для нашей страны победу в этом песенном конкурсе.

Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как правильно на родном языке рассказывать обо всех событиях конкурса. А также поможет избавиться от языковых ошибок, которые портят ваш рассказ.

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Как правильно на украинском говорить о Евровидении

У семьдесят третьей подборке подскажем вам, какие суржиковые слова вы можете слышать или употреблять, когда обсуждаете нынешний песенный конкурс Евровидение. Также подадим правильные украинские соответствия, чтобы вы навсегда вычеркнули "языковой мусор" из своего лексикона.

Май – травень;

город – місто;

страна – країна;

представітєлі – представники;

Так, в мае (укр. у травні) в город (укр. місто) Мальме, расположенный в Швеции (а не Швейцарии – не путайте по образцу януковича) съехались представители (укр. представники) 37 стран (укр. країн).

ісполнітєлі – виконавці;

поют – співають;

ісполняти – виконувати;

побєда – перемога;

пєсня – пісня;

самі високі бали – найвищі бали;

Каждую страну представляет один исполнитель (укр. виконавець) или группа. Они постараются как можно лучше спеть (укр. заспівати), исполнить (укр. виконати) выбранную песню (укр. пісню), получить самые высокие баллы (укр. найвищі бали) и одержать победу (укр. перемогу).

зрітєлі – глядачі;

певіца, пєвєц – співачка, співак;

вмєсте – разом;

А зрители (укр. глядачі) в зале и у мониторов дома по всей Европе вместе (укр. разом) будут болеть за певцов и певиц (укр. співачок і співаків) – представителей своих стран.

впічетлили – вразили

виступлєніє – виступ;

После будут делиться впечатлениями и рассказывать, выступления (укр. виступи) каких исполнителей их больше всего поразили (укр. вразили).

Украина же держит кулаки за alyona alyona и Jerry Heil и их песню Teresa & Maria! Болеем вместе!