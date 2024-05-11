Освіта 24 натомість межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно рідною мовою розповідати про усі події конкурсу. А також допоможе позбутися мовних хиб, які псують вашу розповідь.

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Як правильно українською говорити про Євробачення

У сімдесят третій добірці підкажемо вам, які суржикові слова ви можете чути або вживати, коли обговорюєте цьогорічний пісенний конкурс Євробачення. Також подамо правильні українські відповідники, аби ви назавжди викреслили "мовне сміття" зі свого лексикону.

Май – травень;

город – місто;

страна – країна;

представітєлі – представники;

Так, у травні до міста Мальме, що розташоване у Швеції (а не Швейцарії – не плутайте за зразком януковича) з'їхалися представники 37 країн.

ісполнітєлі – виконавці;

поют – співають;

ісполняти – виконувати;

побєда – перемога;

пєсня – пісня;

самі високі бали – найвищі бали;

Кожну країну представляє один виконавець або група. Вони намагатимуться якнайкраще заспівати, виконати обрану пісню, отримати найвищі бали та здобути перемогу.

зрітєлі – глядачі;

певіца, пєвєц – співачка, співак;

вмєсте – разом;

А глядачі в залі та біля моніторів удома по всій Європі разом уболіватимуть за співаків і співачок – представників своїх країн.

впічетлили – вразили

виступлєніє – виступ;

Опісля ділитимуться враженнями та розповідатимуть, виступи яких виконавців їх найбільше вразили.

Україна ж тримає кулаки за alyona alyona і Jerry Heil та їхню пісню Teresa & Maria! Уболіваємо разом!