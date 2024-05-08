Тож українцям, зокрема у час війни з нащадками цих тиранів, варто краще вивчати нашу мову та повертати ці слова із забуття. Кілька таких цікавих назвав відомий блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський.

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Які чарівні українські слова "стерла" радянська влада

Блогер, зокрема, пригадав слова зі словників української мови 30-х років 20 століття. Саме у цей час активно тривало нищення нашої мови.

Так, популяризатор мови назвав цікаві автентичні відповідники, які зникли з приходом "совка".

в обхід – (рос. в обход) – манівцями, околясом;

зануда – (ро. зануда) – нудяр;

кривити душею – (рос. кривить душой) – криводушити.

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Як назвати "бокал" українською

Андрій Шимановський раніше також називав цікаві відповідники до слова "бокал". Їх у той самий період також "стерла" радянська влада.

Так, скляну або кришталеву посудину для вин чи інших напоїв українці у ХХ столітті ще називали келихом або чарою.

Однак їх ще можна називати так: