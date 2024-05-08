Поэтому украинцам, в частности во время войны с потомками этих тиранов, стоит лучше изучать наш язык и возвращать эти слова из забвения. Несколько таких интересных назвал известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский.

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Какие волшебные украинские слова "стерла" советская власть

Блогер, в частности, вспомнил слова из словарей украинского языка 30-х годов 20 века. Именно в это время активно продолжалось уничтожение нашего языка.

Так, популяризатор языка назвал интересные аутентичные соответствия, которые исчезли с приходом "совка".

в обход – (рус. в обход) – окольными путями, околясом;

зануда – (ро. зануда) – нудяр;

кривить душой – (рус. кривить душой) – криводушить.

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Как назвать "бокал" на украинском языке

Андрей Шимановский ранее также называл интересные соответствия к слову "бокал". Их в тот же период также "стерла" советская власть.

Так, стеклянный или хрустальный сосуд для вин или других напитков украинцы в ХХ веке еще называли бокалом или чарой.

Однако их еще можно называть так: