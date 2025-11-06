Чтобы услышали в мире: школьник создал уникальный фильм о Василии Стусе

14-летний школьник из Львова создал уникальный ролик-фильм о выдающемся украинском поэте-шестидесятнике и диссиденте Василии Стусе. Для этого он использовал LEGO.

Ученик – Олесь Ворона – учится в "Школе-гимназии Шептицких". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Львовский горсовет.

Что известно об уникальном LEGO-ролике?

Школьник сам написал сценарий к видео, снял, смонтировал, озвучил с помощью ИИ и перевел на английский – все, чтобы историю украинского деятеля услышали в мире. Проект занял 4 месяца и обошелся в около 10 тысяч гривен. Деньги парень потратил на новые фигурки-конструкторы.

Мультфильм Human. Stus уже посмотрели почти 40 000 человек на YouTube. 6-минутный ролик поразил Оксану Забужко и других известных деятелей культуры. Хотя это не первый его проект – на канале есть уже десятки видео, в частности история об украинском "Щедрик",

– сообщили в ЛГС.

Ролик о Василии Стусе

Парень задумал новый мультфильм, но тему держит в тайне.

От города Олесь получил в награду за свой труд 6-месячный курс обучения по креативным технологиям.

