Деньги можно потратить на все необходимое для обучения – канцелярию, одежду, обувь или книги. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Сколько родителей уже получили деньги?

Выплату могут получить родители или законные представители детей, которые в 2025 году становятся первоклассниками – независимо от формы собственности школы (государственная или частная) и формата обучения (очный, дистанционный или смешанный).

Подать заявление на участие в программе можно до 15 ноября 2025 года:

онлайн – через приложение Дия;

офлайн – в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

После подачи заявления средства зачислят на Дия.Карту или на банковскую карту, оформленную по заявлению в сервисном центре ПФУ, в течение 14 дней.

Использовать помощь можно в течение 180 дней после начисления – в безналичной форме в офлайн-магазинах, а также и онлайн.

Украинцы уже подали более 241 тысячи заявлений, из них более 205 тысяч – через Дію. Выплаты получили 188 305 семей на общую сумму 956,4 миллиона гривен. Украинские семьи уже приобрели вещи для школы на более 639 миллионов гривен, чаще всего – детскую одежду, обувь и канцелярию.

Что известно о "Пакете школьника"?