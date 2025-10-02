Деньги на общую сумму более 856 миллионов гривен уже получили 168 653 семьи. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Сколько семей получили средства?

Программа предусматривает выплату 5 тысяч гривен семьям, которые имеют в 2025 году первоклассника. Если в семье есть несколько таких детей, выплата предусмотрена на каждого.

За эти средства можно купить одежду, обувь, канцтовары, книги.

В МОН информировали, что сейчас родители подали более 200 тысяч заявлений на участие в программе.

Заявление надо подать до 15 ноября 2025 года.

Заявку можно оформить через приложение Дия или в отделении Пенсионного фонда Украины.

Что известно о "Пакете школьника"?