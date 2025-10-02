Деньги на общую сумму более 856 миллионов гривен уже получили 168 653 семьи. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Сколько семей получили средства?
Программа предусматривает выплату 5 тысяч гривен семьям, которые имеют в 2025 году первоклассника. Если в семье есть несколько таких детей, выплата предусмотрена на каждого.
За эти средства можно купить одежду, обувь, канцтовары, книги.
В МОН информировали, что сейчас родители подали более 200 тысяч заявлений на участие в программе.
Заявление надо подать до 15 ноября 2025 года.
Заявку можно оформить через приложение Дия или в отделении Пенсионного фонда Украины.
Что известно о "Пакете школьника"?
- В июле в Украине появилась еще одна выплата – "Пакет школьника".
- В ее рамках семья сможет получить для своего первоклассника, который пойдет на очное обучение, 5 тысяч гривен.
- Деньги предусмотрели на покупку необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви.
- Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья. Заявку можно подавать через Дию.
- Выплата не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.
- Отказ могут получить семьи, которые находятся за рубежом. Также в случае отчисления или перевода ребенка в другое учебное заведение.