Гроші на загальну суму понад 856 мільйонів гривень уже отримали 168 653 родини. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
Скільки сімей отримали кошти?
Програма передбачає виплату 5 тисяч гривень родинам, які мають у 2025 році першокласника. Якщо у сім'ї є кілька таких дітей, виплата передбачена на кожну.
За ці кошти можна купити одяг, взуття, канцтовари, книги.
У МОН інформували, що наразі батьки подали понад 200 тисяч заяв на участь у програмі.
Заяву треба подати до 15 листопада 2025 року.
Заявку можна оформити через застосунок Дія або у відділенні Пенсійного фонду України.
Що відомо про "Пакунок школяра"?
- У липні в Україні з'явилася ще одна виплата – "Пакунок школяра".
- У її межах сім'я зможе отримати для свого першокласника, який піде на очне навчання, 5 тисяч гривень.
- Гроші передбачили на купівлю необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття.
- Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина. Заявку можна подавати через Дію.
- Виплата не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.
- Відмову можуть отримати родини, які перебувають за кордоном. Також у разі відрахування або переведення дитини до іншого закладу освіти.