Аби почули у світі: школяр створив унікальний фільм про Василя Стуса

14-річний школяр зі Львова створив унікальний ролик-фільм про видатного українського поета-шістдесятника та дисидента Василя Стуса. Для цього він використав LEGO.

Учень – Олесь Ворона – навчається у "Школі-гімназії Шептицьких". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Львівську міськраду.

Що відомо про унікальний LEGO-ролик?

Школяр сам написав сценарій до відео, зняв, змонтував, озвучив за допомогою ШІ та переклав англійською – все, аби історію українського діяча почули у світі. Проєкт зайняв 4 місяці і обійшовся у близько 10 тисяч гривень. Гроші хлопець витратив на нові фігурки-конструктори.

Мультфільм Human. Stus уже переглянули майже 40 000 людей на YouTube. 6-хвилинний ролик вразив Оксану Забужко та інших відомих діячів культури. Хоча це не перший його проєкт – на каналі є вже десятки відео, зокрема історія про український "Щедрик",

– повідомили в ЛМР.

Ролик-фільм про Василя Стуса

Хлопець задумав новий мультфільм, але тему тримає в таємниці.

Від міста Олесь отримав як нагороду за свою працю 6-місячний курс навчання з креативних технологій.

