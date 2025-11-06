Аби почули у світі: школяр створив унікальний фільм про Василя Стуса
- 14-річний школяр зі Львова – Олесь Ворона– створив фільм про Василя Стуса за допомогою LEGО.
- Його вже переглянули майже 40 000 людей на YouTube.
- Проєкт зайняв 4 місяці і коштував близько 10 тисяч гривень.
14-річний школяр зі Львова створив унікальний ролик-фільм про видатного українського поета-шістдесятника та дисидента Василя Стуса. Для цього він використав LEGO.
Учень – Олесь Ворона – навчається у "Школі-гімназії Шептицьких". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Львівську міськраду.
Дивіться також Програма "Пакунок школяра" ще діє: доки та скільки грошей вже виплатили
Що відомо про унікальний LEGO-ролик?
Школяр сам написав сценарій до відео, зняв, змонтував, озвучив за допомогою ШІ та переклав англійською – все, аби історію українського діяча почули у світі. Проєкт зайняв 4 місяці і обійшовся у близько 10 тисяч гривень. Гроші хлопець витратив на нові фігурки-конструктори.
Мультфільм Human. Stus уже переглянули майже 40 000 людей на YouTube. 6-хвилинний ролик вразив Оксану Забужко та інших відомих діячів культури. Хоча це не перший його проєкт – на каналі є вже десятки відео, зокрема історія про український "Щедрик",
– повідомили в ЛМР.
Ролик-фільм про Василя Стуса
Хлопець задумав новий мультфільм, але тему тримає в таємниці.
Від міста Олесь отримав як нагороду за свою працю 6-місячний курс навчання з креативних технологій.
Дивіться також Як українські учні за кордоном можуть долучитися до учнівських олімпіад
Як українські учні за кордоном можуть долучитися до учнівських олімпіад?
- Українські учні, які тимчасово перебувають за кордоном, тепер зможуть узяти участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у дистанційному форматі – як учасники закордонного округу (додаткової області / регіону).
- Аби стати учасником змагань, треба бути не молодшим/-ою за клас (курс), ніж клас (курс) навчання в закладі освіти, відповідно до вікових груп для кожного предмета.
- ІІ етап для закордонного округу проводять серед учнів шкіл, училищ, коледжів.