Не только Галочка: как красиво на украинском обращаться к Галине

Древнегреческое имя Галина имеет украинские короткие и ласкательные формы, которые могут и удлинить, и сократить имя. Но они точно понравятся обладательнице этого замечательного имени.

Какие ласкательные варианты имени существуют для замечательного имени Галина, рассказываем со ссылкой на namely.com.ua.

Как еще ласково обращаться к Галине?

В украинском языке немало имен греческого происхождения. Часто, мы даже не знаем их значения, просто привыкли к слову как к имени. Среди них и имя Галина. Оно происходит от греческого слова γαλήνη (galēnē), как отмечает Википедия, что означает тишина, спокойствие, безветрие на море, мягкая погода. В переносном значении это слово символизирует внутреннюю гармонию, мир в душе и уравновешенность.

У древних греков слово galēnē использовали также как поэтический образ спокойного моря после бури. Поэтому имя Галина часто ассоциируется с человеком, который приносит мир, кротость и доброту.

Имя распространено в Восточной Европе, в частности в Украине. А распространилось с христианством и благодаря мученице Галине Коринфской, которую почитают 10 марта. То есть именно сегодня Галины празднуют свой День ангела.

Имя вероятно получило распространение благодаря сходству его сокращения – Галя и имени Гелена (Геля), латинского варианта имени Елена. А пик свои популярности пережило в 1940 – 1960-х годах, сегодня в Украине проживает около 380 тысяч Галин.

Интересно, что в украинском языке имя Галина Галина звучит очень мягко и мелодично, а еще имеет много теплых уменьшительно-ласкательных форм. К Галине можно обращаться так:

Галя

Галинка

Галочка

Галюся

Галюня

Галюнька

Галечка

Галюсенька

Галюнянька

Галинонька

Галиночка

Галюньця

Галютонька

Галюточка

Галютенька

Галка

Галька

Гала.

Такие формы создают ощущение близости, теплоты и искренности в общении. Многие из них образуются с помощью характерных для украинского языка ласкательных суффиксов: -очк-, -ечк-, -ус-, -юс-, -уньк- -уньк-.

Интересно! Украинские уменьшительно-ласкательные формы имен не просто указывают на "меньший" размер, а передают эмоциональное отношение – нежность, любовь, заботу или дружескую близость.

В украинском языке это имя настолько давно, что имеем несколько народных песен, где упоминается девушка с таким именем:

"Несе Галя воду".

"Їхали козаки із Дону додому, Підманули Галю, – забрали з собою".

Песня "Несе Галя воду": смотрите видео

А знаете, что есть мужская версия этого имени – Галин, так подают имя Агафин / Агапон, которое означает – добро, благо.

В Украине есть населенный пункт – Галина Лозоватка в Днепропетровской области, с ударением на первый слог и Галина в Литве.

Поэтому, это имя прочно утвердилось в украинской культуре, хоть сейчас и потеряло свою популярность. Поскольку оно имеет множество нежных форм – пользуйтесь ими.