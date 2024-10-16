Не называйте их "георгинами": как правильно назвать эти цветы на украинском

Украинцы часто могут различные виды цветов называть неправильно. В частности, употреблять по отношению к ним суржиковые названия.

Однако не надо портить красоту цветов и наш язык "мусором". Лучше выучить правильные названия цветов и не ошибаться в разговоре.

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Как правильно назвать "георгины" на украинском языке

На этот раз Образование 24 предлагает заменить такое ошибочное название цветов как "георгіни". В украинском языке такого слова нет.

Травянистое декоративное растение семейства сложноцветных, что цветет большими разноцветными цветками и размножается вегетативным способом, или же цветок этого растения надо называть "жоржиною".



Как назвать "георгины" на украинском / Depositphotos

Это прекрасный садовый цветок, представлен широкой палитрой расцветок и разнообразием форм. Эти цветы будут радовать вас красотой с июля вплоть до заморозков.

Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть различные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений. Об этом вы можете прочитать по ссылке.

Упоминания о георгинах в литературе

В украинской литературе также можно найти упоминания об этих цветах.