Не називайте їх "георгінами": як правильно назвати ці квіти українською

Українці часто можуть різні види квітів називати неправильно. Зокрема, вживати щодо них суржикові назви.

Однак не треба псувати красу квітів та нашу мову "сміттям". Краще вивчити правильні назви квітів і не помилятися у розмові.

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Як правильно назвати "георгіни" українською

Цього разу Освіта 24 пропонує замінити таку помилкову назву квітів як "георгіни". В українській мові такого слова немає.

Трав'янисту декоративну рослину родини складноцвітих, що цвіте великими різнобарвними квітками і розмножується вегетативним способом, або ж квітку цієї рослини треба називати жоржиною.



Як назвати "георгіни" українською / Depositphotos

Це прекрасна садова квітка, представлена широкою палітрою забарвлень і розмаїттям форм. Ці квіти тішитимуть вас красою з липня аж до заморозків.

Зверніть увагу! У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин. Про це ви можете прочитати за посиланням.

Згадки про жоржини у літературі

В українській літературі також можна знайти згадки про ці квіти.