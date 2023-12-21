В Украине намерены с 2025 года проводить ГИА в 4 классах. Соответствующие материалы разработает Украинский центр оценивания качества образования.

Об этом сообщила директор УЦОКО Татьяна Вакуленко в студии Ukrinform TV. И уточнила, что ГИА будет состоять из тестовой и устной части.

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Учащиеся 4 классов с 2025 года будут сдавать ГИА

Вакуленко отметила, что промежуточные оценки запланировали в соответствии со Стратегией образовательных оценок до 2030 года.

На сегодняшний день УЦОКО работает над материалами для пилотной оценки учащихся 4 класса в 2024 году. Так, в следующем году будут оценивать знания 2 тысяч учеников избирательно. На такую оценку должны дать согласие школы. Знания школьников будут проверять по математике и украинскому языку.

Впоследствии УЦОКО проанализирует результаты и соответственно – тесты и задания, которые предложат учащимся. Также то, как учителям удобно их прорабатывать в классе и сколько времени это занимает.

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Вакуленко при этом уточнила, что ГИА для 4 класса будет предусматривать не только тестовую часть, но и устную.

Для человека любого возраста важно не только выбирать из предоставленных вариантов ответов, но и самостоятельно конструировать какой-либо ответ, его озвучивать, отстаивать свою точку зрения,

– добавила глава УЦОКО.

По результатам эксперимента УЦОКО намерен откорректировать все материалы, которые наработают для пилотирования, чтобы с 2025 года все школы проводили такую оценку для 4 классов.