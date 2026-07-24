Искусственный интеллект будут задействовать для проверки ГИА

Осенью в Украине начнут тестировать новую модель государственного итогового экзамена. В тестировании примут участие около 2 тысяч десятиклассников.

Также разрабатывается модель государственного итогового экзамена для 12-х классов. Окончательный формат будет определен позже, сообщила руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко в интервью"Освитории".

Будет ли ИИ проверять задания ГИА

Вакуленко также рассказала, что искусственный интеллект станет дополнительным инструментом для проверки ответов учащихся во время ГИА.

По ее словам, в УЦОЯО намерены задействовать искусственный интеллект для проверки открытых ответов учащихся 9 и 12 классов по заданиям ГИА, которые выполняются на компьютерах. Однако учитель будет проверять работу независимо от модели искусственного интеллекта.

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В то же время свою оценку будет формировать и система с помощью ИИ. Если эти оценки будут отличаться, учитель получит уведомление о том, что его оценка не совпала с оценкой модели.

И это вовсе не означает, что учитель ошибся. Иногда такое расхождение будет абсолютно нормальным. Но иногда оно может свидетельствовать о том, что стоит еще раз пересмотреть работу и убедиться, что оценка была корректной,

– говорит Вакуленко.

И добавляет, что искусственный интеллект должен стать не заменой учителя, а инструментом дополнительной проверки.