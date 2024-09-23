Студенты, претендующие на грант, должны активировать сертификат

Часть студентов украинских вузов, которая поступила на контракт, может получить грант на обучение. При этом учитывают баллы, набранные на НМТ в 2024 году, и коэффициент выбранной специальности.

Так, студенты уже получили сообщение о такой возможности в своем электронном кабинете. Однако должны активировать сертификат до 5 ноября.

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Как получить грант на обучение

Подтвердить получение государственного гранта надо через мобильное приложение Дія. Для этого его нужно обновить, а затем выбрать в перечне документов сертификат на обучение. Активировать грант надо наложением Дія.Подпись.

Чтобы не потерять возможность воспользоваться грантом, подтвердить получение и активировать сертификат надо до 5 ноября.

Впоследствии МОН должно издать приказ о предоставлении грантов и автоматически перечислить средства государственных грантов в специальный фонд учебных заведений.

Интересно! Грант будут предоставлять на сумму от 15 тысяч гривен и более в год для покрытия части обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика).

Первый платеж, а именно 50% ежегодного гранта, должны перечислить до 1 декабря 2024 года.

Второй платеж (50%) ежегодного гранта перечислят до 1 апреля 2025 года.

После перечисления средств студент в мобильном приложении Дія получит сообщение о зачислении необходимой суммы в учреждение высшего образования.