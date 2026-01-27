Гранты для поддержки молодых ученых и докторов наук увеличили

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые нормы относительно ежегодных грантов молодым ученым и докторам наук. Они будут получать увеличенные выплаты.

Об этом указано в Указе №81/2026 от 26 января. Что изменится – читайте дальше.

Насколько увеличили гранты?

Согласно указу, должны учредить ежегодные гранты Президента Украины для поддержки научных исследований и разработок молодых ученых:

докторов наук (до 40 лет включительно) – 7 грантов по 500 тысяч гривен каждый;

докторантов (до 35 лет включительно) – 20 грантов по 400 тысяч гривен каждый;

докторов философии / кандидатов наук (до 35 лет включительно) – 50 грантов по 300 тысяч гривен каждый.

Согласно предыдущей редакции указа, гранты для докторов наук составляли по 90 тысяч гривен, для докторантов – по 75 тысяч гривен, для докторов философии / кандидатов наук – по 60 тысяч гривен.

Также указ утверждает несколько положений о порядке предоставления ежегодных грантов Президента Украины для поддержки научных исследований и разработок молодых ученых и докторам наук.

