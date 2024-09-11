Какие вузы Украины "забрали" больше всего грантов для студентов

В рамках этой вступительной кампании абитуриенты, поступающие на контрактную форму в вузы, могут получить грант на обучение. Но для этого нужно было на НМТ набрать не менее 150 баллов по двум предметам.

По состоянию на 2 сентября 179 вузов присоединились к экспериментальному проекту МОН. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал взамен, какие ЗВО получили больше всего грантов.

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Какие ЗВО Украины забрали больше всего грантов на обучение

Чиновник отметил: если посчитать количество грантов, полученных университетами, то больше всего их взяли два львовских вуза.

ЛНУ имени Ивана Франко (1262 поступающих с грантами) и НУ "Львовская политехника" (1154 поступающих с грантами),

– уточнил он.

Далее в списке лидеров, по его словам, – КНУ имени Тараса Шевченко (990), КПИ имени Игоря Сикорского (588) и Киево-Могилянская академия (531).

Однако лучше сравнивать не количество грантов, а их процент среди студентов-контрактников, поскольку крупные университеты очевидно имеют шанс получить большее количество поступающих с грантами,

– считает чиновник.

Он добавил, что процент таких абитуриентов как часть всех контрактников – это показатель того, куда поступают талантливые абитуриенты. Особенно важным является этот показатель по заведениям, которые предлагают широкий спектр специальностей.

Винницкий также отметил, что из данных о поступлении с грантами видно, что абитуриенты считают качественным образование в двух частных учебных заведениях – Украинском католическом университете и Киевской школе экономики.

Немало грантов получили художественные высшие учебные заведения, и это свидетельствует о том, что у нас творческие абитуриенты также получают высокие баллы на ВНО/НМТ,

– уточнил заместитель Лисового.

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