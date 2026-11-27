В этом году государственные гранты впервые распространили на абитуриентов магистратуры. Для нового набора также увеличили базовые суммы государственной поддержки.

Теперь они зависят от уровня образования, результатов вступительных экзаменов и специальности. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Какие суммы грантов предусмотрены?

Грант, который получает студент, полностью или частично покрывает стоимость его обучения по контракту. Средства не нужно возвращать государству или отрабатывать после завершения обучения.

На бакалавриате базовые суммы составляют 18 500 или 27 тысяч гривен в год, в магистратуре после бакалавриата – 27 или 40 тысяч гривен в год,

– подчеркнул Трофименко.

И добавил, что право на грант и его размер зависят от результатов вступительных экзаменов. Также действуют требования к образовательной программе и форме обучения, а также ограничения для отдельных специальностей.

Для некоторых направлений, которые государство считает приоритетными, суммы увеличиваются. Например, магистранты, обучающиеся по строительным или энергетическим специальностям, по условиям программы могут получить 40 500 или 60 тысяч гривен в год,

– уточнил заместитель министра.

Как подтвердить грант в приложении "Дия"?

Заместитель главы МОН говорит, что отдельно подавать заявление на получение гранта не нужно. ВУЗ сам вносит необходимые данные в образовательную базу, после проверки студент получает сертификат в приложении "Дія".

Чтобы воспользоваться поддержкой, нужно подтвердить сертификат с помощью "Дия.Подписи". После этого средства перечисляются непосредственно учебному заведению,

– отметил Трофименко.

Абитуриентам 2026 года подтвердить грант нужно до 29 ноября. Студенты, получившие гранты в 2024 и 2025 годах и желающие продлить их действие, должны сделать это до 3 декабря 2026 года.

Если сертификат не появился в приложении или в нем есть ошибка, нужно обратиться в свой вуз.

Сколько студентов уже получили сертификаты на грант?