Учеба Саморазвитие "Як гриби після дощу": далеко не все знают, что означает это известное выражение
17 октября, 10:49
"Як гриби після дощу": далеко не все знают, что означает это известное выражение

Алеся Кух
Основні тези
  • Фразеологизм "як гриби після дощу" в украинском языке означает быстрое размножение или неожиданное появление большого количества объектов, людей или событий.
  • Это выражение происходит из естественного наблюдения, когда грибы быстро появляются после дождя, и используется для описания внезапности и множественности в различных контекстах.

Чтобы успешно и точно использовать фразеологизмы, следует знать их значение.

Что означает известный фразеологизм, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".

Как понимать известное выражение?

Фразеологизмы являются частью любого языка. Они обогащают речь и передают человеческую мудрость.

Их изучают в школе и они есть среди задач УМТ. Поэтому современная молодежь их знает – и это радует. А для тех кто не знает или забыл, 24 Канал рассказывает.

Одним из самых известных выражений является – "як гриби після дощу". Слова могут меняться, но смысл останется – "як (мов, немов, неначе) грибы після дощу".

Выражение используют, когда хотят сказать о:

  • Быстрое размножение или распространение чего-то.
  • Неожиданное появление большого количества объектов, людей, событий.
  • Иногда – ироничное отношение к чрезмерному количеству чего-то однообразного.

Эта метафора происходит из наблюдений за природой. После дождя в лесу грибы вырастают очень быстро, буквально за одну ночь. Этот природный феномен стал основой для метафоры, передающей внезапность и множественность. Ну а украинские названия грибов, чтобы избавиться от русизмов, 24 Канал писал ранее.

То есть – это яркая фразеологическая метафора, которая означает быстрое, массовое появление чего-то нового, часто неожиданного или внезапного. Его употребляют в разных контекстах – от описания стремительного роста зданий до появления новых идей, явлений или людей.

  • "Новые кофейни растут как грибы после дождя – на каждом углу."
  • "После реформы появились как грибы после дождя новые организации."
  • "Идеи сыпались как грибы после дождя, но не все были жизнеспособны."
  • "Росли как грибы после дождя пансионаты, отовсюду ехали сюда [в Трускавец] денежные люди" (3 журнала).

Ресурс svitslova.com приводит вариант –"як гриби по дощі", который встречается в литературе.

  • Українські газети та журнали повискакують незабаром, як гриби по дощі (Михайло Коцюбинський).

Выражение имеет разговорный характер, часто используется в публицистике, блогах, бытовой речи.