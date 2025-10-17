Як гриби після дощу: далеко не всі знають, що означає цей відомий вислів
- Фразеологізм "як гриби після дощу" в українській мові означає швидке розмноження або неочікувану появу великої кількості об’єктів, людей чи подій.
- Цей вислів походить з природного спостереження, коли гриби швидко з’являються після дощу, і використовується для опису раптовості та множинності у різних контекстах.
Щоб успішно та влучно використовувати фразеологізми, слід знати їх значення.
Що означає відомий фразеологізм, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".
Як розуміти відомий вислів?
Фразеологізми є частиною будь-якої мови. Вони збагачують мовлення та передають людську мудрість.
Їх вивчають у школі та вони є серед завдань НМТ. А тому сучасна молодь їх знає – і це тішить. А для тих хто не знає чи забув, 24 Канал розповідає.
Одним з найвідоміших висловів є – як гриби після дощу. Слова можуть змінюватися, але зміст залишиться – як (мов, немов, неначе) гриби після дощу.
Вислів використовують, коли хочуть сказати про:
- Швидке розмноження або поширення чогось.
- Неочікувана поява великої кількості об’єктів, людей, подій.
- Іноді – іронічне ставлення до надмірної кількості чогось одноманітного.
Ця метафора походить зі спостережень за природою. Після дощу в лісі гриби виростають дуже швидко, буквально за одну ніч. Цей природний феномен став основою для метафори, що передає раптовість і множинність. Ну а українські назви грибів, щоб позбутися русизмів, 24 Канал писав раніше.
Тобто – це яскрава фразеологічна метафора, яка означає швидку, масову появу чогось нового, часто несподіваного або раптового. Його вживають у різних контекстах – від опису стрімкого зростання будівель до появи нових ідей, явищ чи людей.
- "Нові кав’ярні ростуть як гриби після дощу – на кожному куті."
- "Після реформи з’явилися як гриби після дощу нові організації."
- "Ідеї сипалися як гриби після дощу, але не всі були життєздатні."
- "Росли як гриби після дощу пансіонати, звідусіль їхали сюди [у Трускавець] грошовиті люди" (3 журналу).
Ресурс svitslova.com наводить варіант – як гриби по дощі, який зустрічається в літературі.
- Українські газети та журнали повискакують незабаром, як гриби по дощі (Михайло Коцюбинський).
Вислів має розмовний характер, часто використовується в публіцистиці, блогах, побутовому мовленні.