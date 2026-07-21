Не "Грузия": как правильно называть эту страну

Тбилиси уже около 15 лет убеждает международных партнеров отказаться от названия "Грузия". В столице этой страны объясняли: это название – российское.

Литва, к примеру, ранее заменила официальное название "Грузия" на "Сакартвело". Как правильно назвать эту страну на украинском языке, рассказывает 24 Канал.

Как правильно назвать Грузию

Что касается Литвы, то там название "Gruzija" оставили в публичном пространстве, а в официальных документах с 2021 года используется другое название – "Sakartvelas". Впоследствии, после переходного периода, это название решили сделать официальным. От названия "Грузия" в официальных документах отказались и другие страны (Израиль, Южная Корея, Япония).

Попытки заменить название "Грузия" на "Сакартвело" активизировались после российско-грузинской войны 2008 года. Именно так называют свою страну грузины. (Сакартвело – "страна картвелов", от Картли – одного из основных регионов этого государства).

В мире же преимущественно используют латинское название "Грузия" ("Georgia"). А Грузией это государство называют в России и еще примерно в двадцати странах, в том числе и в Украине.

Как отметил в комментарии Радио Свобода журналист, экс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава, "Грузия" – это имперское название.

На самом деле "Сакартвело" – это и есть настоящее название государства. Тот же перевод "Georgia" – результат перевода с русского языка. Возвращение к названию "Сакартвело" – это важно, но может занять не один год,

– заявил он.

Отметим, что в 2023 году в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о введении в Украине исторического названия Грузии "Сакартвело". Инициаторы отмечали, что название "Грузия" используют в мире около 20 стран.

Что известно о Грузии

Гру́зия – государство в Восточной Европе, на юго-восточном побережье Черного моря. Оно расположено на стыке Европы и Азии.

Это государство граничит со следующими странами: на севере – с Россией, на юге – с Турцией и Арменией, на востоке – с Азербайджаном. Грузия является членом Совета Европы, Евроконтроля, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации за демократию и экономическое развитие.

Столица и крупнейший город – Тбилиси. Грузия занимает территорию 69 700 км² (26 911 квадратных миль). Население составляет почти 4 миллиона человек.

Страна является унитарной, полупрезидентской республикой с правительством, избранным по принципу представительной демократии.