В 120-летней школе на Харьковщине обустроили укрытие: как удалось реализовать проект

К сожалению, укрытия являются насущной необходимостью образовательных учреждений в Украине. Их строительство или ремонт и обустройство требуют значительных средств, которые выделяются из различных международных фондов.

Об обустройстве еще одного укрытия в школе с более чем столетней историей, сообщила Харьковский областной совет, рассказывает 24 Канал.

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Как обустраивалось укрытие

7 апреля пресс-служба Харьковского облсовета сообщила, что в Мерефянской громаде обустроили укрытие, в котором одновременно смогут учиться 80 учеников.

Проект по созданию безопасного пространства в городе Мерефа воплотили на базе 120-летней школы.

Нашему заведению уже более 120 лет. Именно в этом помещении, где сейчас обустроили укрытие, когда-то была столовая, позже использовалось под складские помещения, спортивные секции, а в 2022 году подвал служил убежищем для жителей громады. То, что этот проект удался, вызывает настоящий восторг у учителей и детей,

– отметила директор образовательного учреждения Валентина Панова.

В рамках реализованного проекта проложили электричество, водоснабжение и канализацию, установили вентиляцию с очисткой воздуха и пожарную сигнализацию, сделали новые санузлы и построили второй выход, закупили необходимую мебель. Общая площадь укрытия составляет 202 квадратных метра.

На апрель 2025 года в Мерефянской громаде дети учатся онлайн, она не входит в перечень громад, где разрешено очное или смешанное обучение. Сейчас образовательное учреждение насчитывает более 300 учеников и воспитанников детского сада.

Укрытие обустроили за счет и совместными усилиями Харьковского областного совета, Всемирной Лютеранской Федерации, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ОО "Общее дело для людей".

Обустроенное укрытие в Мерефянской общине / фото Хмельницкий облсовет

Председатель Мерефянской громады Вениамин Ситов на открытии поблагодарил всех партнеров, которые помогли в обустройстве укрытия.

И благодаря нашему тесному сотрудничеству приятно сегодня видеть уже воплощенный в жизнь проект. Ведь хотя наша община и является относительно тыловой, однако на протяжении войны на территорию прилетали как ракеты "Искандер", так и С-300. Поэтому это укрытие для нас очень актуально,

– добавил Вениамин Ситов.

В открытии нового безопасного пространства приняла участие заместитель председателя Харьковского областного совета Валерия Дзюба и заместитель управляющего делами исполнительного аппарата Харьковского областного совета Максим Колинько.

Такие укрытия являются требованием времени и реалий в Украине, учитывая количество обстрелов, которых едва ли не ежедневно испытывает Харьковщина.